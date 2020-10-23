Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü
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Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü

23.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:57

Eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Neslihan Atagül, arasının kötü olduğu Burak Özçivit ile ilgili soru soran muhabire tepki gösterdi.

Lansman çıkışı el ele kamera karşısına geçen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, merak edilen sorulara cevap verdi. Atagül, "Küs olduğunuz Burak Özçivit ile aynı filmde oynar mısınız?" sorusu üzerine gerilip "Ne alakası var şimdi arkadaşlar? Soru sormak için soruyorsunuz. Bu sorudan hiç memnun değilim. Bu sorularınız insanı çileden çıkarır" diyerek sert çıktı.

"NESLİCAN TAY'IN FİLMİNDE İÇİME SİNMEYEN ŞEYLER OLDU"

Başarılı oyuncu, kanserden dolayı bir bacağını kaybeden ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatını konu alacağı filmde oynayacağıyla ilgili "Böyle bir teklif geldi ama içime sinmeyen bazı durumlar vardı. Verimli olmayacaktı. O yüzden kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü

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Haber Yorumları (3)
SAKARYALI HATUN: Lütfen nikimi kullanmayın. Kimsenin nikini kullanmayın. Insanları incitmeyin! :((
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SAKARYALI HATUN: Çok saçma ve gereksiz bir soru. Kadın sonuna kadar haklı. Hele hele eşi yanındayken böyle bir soru, yersiz ve saçma olmuş!
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KAYSERİ YAHYALI''DAN ÜLKÜ: eğlence dünyasında yeni nesil içinde ğlencebirbirine yakışan tek çift bunlar. maşallah
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