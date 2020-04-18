Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi - Haberler
Kuran-ı Kerim, Aydın Budak, İliç, Güncel

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi.

18.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:49
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından görüntülenen şahinin kargalarla yemek mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir süredir İliç İlçesi Kuran Köyü'nde yaşayan Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, dağlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçtiğimiz günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı. En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı. Kargalarla yemek mücadelesine giren kızıl kuyruklu şahinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu.Uzun zamandır doğa da bu tür yaban hayvanlarını görüntülemeye başardığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Aydın Budak; 'Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanları görüntüleyerek belgesel haline getirmek istiyorum. Erzincan'dan sonraki durağım Samsun ve Kastamonu olacak, bu yörelerin yaban hayvanlarının görüntüleyerek, bölgedeki halkı bilinçlendirmek istiyorumö diye konuştu.KUŞ KAÇAKÇILARININ GÖZDESİ

Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, Kuzey Amerika'da yaygın olarak görülürken, özellikle Arap ülkelerinde yırtıcı kuş ticareti yapanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Boyları 45'65 cm, kanat açıklıkları 110'145 cm ve ağırlıkları 690-1600 g arasında değişir. Şahinlerin en büyük cinslerinden biri olan kızıl kuyruklu şahinler, keçi, tilki ve ceylan gibi hayvanları avladığı için kuş ticareti yapanların gözdesi halinde.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haberler
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi Haberler
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki konvoy görüntüsüne açıklık getirdi
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol...
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Manken Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:38:16. #1.14#
title