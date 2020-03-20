Nesli tükenmekte olan canlılar için Güney Afrika'da 'Nuh'un Gemisi' inşa edilecek Nesli tükenmekte olan canlıların korunacağı Nuh'un Gemisi Güney Amerika'da inşa edilecek. Son teknoloji ile kurulacak devasa tesisin 5,5 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

İlüstrasyonlar Jurassic Park filminde dinozorların bulunduğu kompleksi andırıyor. Güney Afrika'da inşa edilmesi planlanan bu yer modern bir Nuh gemisi. Adı da zaten tam da bu nedenden ötürü 'Nuh'un Gemisi' olarak kondu. Amacı dünyada nesli tükenmekte olan her bitki ve canlıdan birkaç adedi güvenli şekilde korumak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com