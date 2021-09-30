NİĞDE (İHA) - Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

NİĞDE - Niğde'de; dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan Balaban Kuşu köylüler tarafından yaralı halde bulundu.

Niğde'nin Bağlama beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı balaban kuşu Özel İdare ekiplerine teslim edildi. Özel İdare Veterineri tarafından muayene edilen kuşun ayağından yaralı olduğu belirlendi. İlk tedavisi yapılan balaban kuşu Milli parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Özel İdare Genel Sekreterliği Veterineri Ahmet Temiz, 'Balıkçıl bir ırktan olan balaban kuşu ayağında küçük bir yarası vardı. Normalde sulak alanlarda yaşar büyük ihtimal yolunu şaşırdı. Yaklaşık 1 yaşında, çok yaşlı değil ve nesli tükenmekte olan bir tür. Ekiplerimiz tarafından tedavisi yaptık Orman ekiplerine teslim ettik. Onlar da doğal yaşam alanına bırakacak" dedi.