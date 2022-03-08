Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Şaban Konyar - Güncel
 - Güncelleme:

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ' ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşak fotokapana yansıdı.

Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Erbaa'da Canik dağları ormanlık alanında görüntülendi. Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Erbaa ilçesinde fotokapan ile görüntülendi. Vaşak'ın görüntüleri Tokat'ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağı eteklerine kurduğu fotokapan sistemine yansıdı. Fotokapan sistemin kurulu olduğu bölgeye gelen vaşak kameralar tarafından kaydedildi. Ormanlık alanda dolaşan vaşak bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Tokat ormanlarında görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

Fotokapan, Canik, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title