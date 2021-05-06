Nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru, Bingöl'de görüldü

Bingöl'de bir vatandaş evinin mutfağında bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyurunu doğaya saldı.

Bingöl'de bir vatandaş evinin mutfağında bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyurunu doğaya saldı.

Bingöl'de ikamet eden Cem Tekingündüz, ailesiyle birlikte merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Uzundere köyündeki yazlık evlerine gitti. Mutfakta seslerin geldiğini fark eden Tekingündüz, sese doğru gittiğinde sincaba benzeyen bir hayvan olduğunu gördü. Daha sonra bir araştırma yapan Tekingündüz, mutfaklarında gördükleri hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.

Nesli tehlike altında olan hayvan daha sonra doğaya bırakıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı