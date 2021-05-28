Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
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Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği görüntülendi.

Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü

Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği görüntülendi.

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği görüntülendi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Tozanlı Vadisi'nde yayla evine giren Salih Özdemir ve yanındakiler, konaklamak için girdikleri evde ilginç bir yılanla karşılaştı. Özdemir'in cep telefonu ile görüntülediği yılanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan Kafkas Boynuzlu Engereği olduğu anlaşıldı. Özdemir'in bir süre görüntülemeyi başardığı yılan daha sonra uzaklaşarak doğasında kayboldu.

"Bu yılanı görüntülemek kolay bir olay değil"

Salih Özdemir, bu yılanı görüntülemenin kolay olmadığını ifade ederek, "Yaylaya geziye çıkmıştık. Konaklayacağımız eve vardığımızda kapıyı açtığımda tam olarak eşiğin ön tarafından Kafkas Burunlu Engereğini gördüm. Yöremizde bilinen zehirli yılan türlerinden biri değil aslında. Fakat ben bildiğim için hemen uzaklaştım. Kendi imkanlarımızla onu dışarı çıkardık. Biraz inceledikten sonrada doğal yaşamına tekrardan kavuşturduk. Bu yılanı görüntülemek kolay bir olay değil. İnsanların gözüne görülmeyen yerlerde yaşarlar" dedi.

Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü
Nesli tehlike altında Sivas'ta görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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