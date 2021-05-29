Nesli tükenmek üzere olan sarı benekli semender Adana'da görüldü

Yalnızca Türkiye'de görülen ve "yağmur yağdıran böcü" olarak bilinen sarı benekli Anadolu semenderi Adana'da görüntülendi.

Kozan ilçesinde bulunan Özbaşı Yaylası'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semenderi görüntüleyen vatandaş ardından hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

YAĞMUR SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay