Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri! Yolcu sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Yolcu sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri ve Yolcu sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Yolcu de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Yolcu sözleri nedir?Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ YOLCU TÜRKÜ SÖZLERİ
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Görünce dünyaya gönül verdin mi?
Görünce dünyaya gönül verdin mi?
Kimi böyük kim böcek kimi kul
Kimi böyük kim böcek kimi kul
Merak edip hiçbirini sordun mu?
Bunlar neden nedenini sordun mu?
İnsan ölür ama ruhu ölmez
İnsan ölür ama ruhu ölmez
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez
Cehennem azabı zordur çekilmez
Cehennem azabı zordur çekilmez
Azap çeken hayvanları gördün mü?
Azap çeken hayvanları gördün mü?
İnsandan doğanlar insan olurlar
İnsandan doğanlar insan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Ana haktır sen bu sırra erdin mi?
Ana haktır sen bu sırra erdin mi?
Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Emanetçi emanetini almadan
Emanetçi emanetini almadan
Ömrünün bağının gülü solmadan
Ömrünün bağının gülü solmadan
Varıp bir canana ikrar verdin mi?
Varıp bir cananın kulu oldun mu?
Garip bülbül gibi feryat ederiz
Garip bülbül gibi feryat ederiz
Cehalet elinde küskün kederiz
Cahiller elinde küskün kederiz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?