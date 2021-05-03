Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri! Yolcu sözleri!

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Yolcu sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri ve Yolcu sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Yolcu de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Yolcu sözleri nedir?Neşet Ertaş Yolcu türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ YOLCU TÜRKÜ SÖZLERİ

Bir anadan dünyaya gelen yolcu

Görünce dünyaya gönül verdin mi?

Görünce dünyaya gönül verdin mi?

Kimi böyük kim böcek kimi kul

Kimi böyük kim böcek kimi kul

Merak edip hiçbirini sordun mu?

Bunlar neden nedenini sordun mu?

İnsan ölür ama ruhu ölmez

İnsan ölür ama ruhu ölmez

Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez

Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez

Cehennem azabı zordur çekilmez

Cehennem azabı zordur çekilmez

Azap çeken hayvanları gördün mü?

Azap çeken hayvanları gördün mü?

İnsandan doğanlar insan olurlar

İnsandan doğanlar insan olurlar

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar

Hepsi de bu dünyaya gelirler

Hepsi de bu dünyaya gelirler

Ana haktır sen bu sırra erdin mi?

Ana haktır sen bu sırra erdin mi?

Vade tekmil olup ömrün dolmadan

Vade tekmil olup ömrün dolmadan

Emanetçi emanetini almadan

Emanetçi emanetini almadan

Ömrünün bağının gülü solmadan

Ömrünün bağının gülü solmadan

Varıp bir canana ikrar verdin mi?

Varıp bir cananın kulu oldun mu?

Garip bülbül gibi feryat ederiz

Garip bülbül gibi feryat ederiz

Cehalet elinde küskün kederiz

Cahiller elinde küskün kederiz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?