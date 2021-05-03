Neşet Ertaş Yalan Dünya türkü sözleri! Yalan Dünya sözleri!
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Neşet Ertaş Yalan Dünya türkü sözleri! Yalan Dünya sözleri!

Neşet Ertaş Yalan Dünya türkü sözleri! Yalan Dünya sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Yalan Dünya sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Yalan Dünya türkü sözleri ve Yalan Dünya sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Yalan Dünya de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Yalan Dünya sözleri nedir?Neşet Ertaş Yalan Dünya türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ YALAN DÜNYA TÜRKÜ SÖZLERİ

Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?

Ben de gülemedim; yalan dünyada

Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?

Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Sen ağladın, canım, ben ise yandım

Dünyayı gönlümce olacak sandım

Boş yere aldandım, boşuna kandım

Rengi gözümde solan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu

Sana karşı benim gayet de çokdu

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı

Garip bülbül gibi feryadım kaldı

Alamadım, eyvah, muradım kaldı

Ben gidip ellere kalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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