Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te
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Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te

27.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:48
Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te

Bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen vefatının 8. yılında çok özel besteleriyle, usta sanatçı Neşet Ertaş ise Rumeli Hisarı'nda verdiği dev konserle TRT Müzik ekranlarında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen vefatının 8. yılında çok özel besteleriyle, usta sanatçı Neşet Ertaş ise Rumeli Hisarı'nda verdiği dev konserle TRT Müzik ekranlarında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

"Ferdi Özbeğen Anısına"

Sanatçının akıllarda yer eden romantik şarkılarının yer alacağı "Ferdi Özbeğen Anısına" programı 28 Ocak Perşembe saat 13.00'te yayınlanacak.

Büyük ustanın unutulmaz türküleri

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Rumeli Hisarı'nda verdiği unutulmaz konser de izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için TRT Müzik ekranında olacak.

Neşet Ertaş'ın geçmişten bugüne en sevilen türkülerini seslendirdiği bu dev konser, 29 Ocak Cuma saat 23.45'te TRT Müzik ekranında buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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