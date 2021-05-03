Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri! Şu Garip Halimden sözleri!
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Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri! Şu Garip Halimden sözleri!

Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri! Şu Garip Halimden sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Şu Garip Halimden sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri ve Şu Garip Halimden sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Şu Garip Halimden de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Şu Garip Halimden sözleri nedir?Neşet Ertaş Şu Garip Halimden türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ ŞU GARİP HALİMDEN TÜRKÜ SÖZLERİ

Şu garip halimden bilen, işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen

Bütün dertlerim' anlayıp, gönlümü bilen

Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Sinemde gizli yaramı, kimse bilmiyo'

Hiç bir tabip yarama, merhem olmuyo'

Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo'

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo'

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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