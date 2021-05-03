Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri! Gönül Dağı sözleri!

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Gönül Dağı sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri ve Gönül Dağı sözleri!