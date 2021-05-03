Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri! Gönül Dağı sözleri!
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Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri! Gönül Dağı sözleri!

Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri! Gönül Dağı sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Gönül Dağı sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri ve Gönül Dağı sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Gönül Dağı de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Gönül Dağı sözleri nedir?Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ GÖNÜL DAĞI TÜRKÜ SÖZLERİ

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

Akar can özümden sel gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca

Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Dil gizli gizli

Dil gizli gizli

Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Dil gizli gizli

Dil gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçenin gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Yol gizli gizli

Yol gizli gizli

Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Yol gizli gizli

Yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken

Kirpiklerin oku yar yar cana batarken

Cümle alem uykusunda yatarken

Kimseler görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Gel gizli gizli

Gel gizli gizli

Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

Gel gizli gizli

Gel gizli gizli

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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