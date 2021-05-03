Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri! Gönül Dağı sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Gönül Dağı sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri ve Gönül Dağı sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Gönül Dağı de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Gönül Dağı sözleri nedir?Neşet Ertaş Gönül Dağı türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ GÖNÜL DAĞI TÜRKÜ SÖZLERİ
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümden sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli