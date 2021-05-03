Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri! Alyanak sözleri!
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Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri! Alyanak sözleri!

Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri! Alyanak sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Alyanak sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri ve Alyanak sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Alyanak de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Alyanak sözleri nedir? Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ ALYANAK TÜRKÜ SÖZLERİ

Al Yanak Allanıyor

Sevdikçe ballanıyor

Aman öptükçe ballanıyor

O yar çıkmış karşıma

Çıkmış o yar karşımda dal gibi sallanıyor

Aman etme bana bu nazı

Gel bize bazı bazı

Kız ben seni alırdım

Ama baban olmadı razı

Al yanak pembe pembe

Sevdan uyandı bende

Aman sevdan uyandı bende

Sevdanan Yanıyom

Hiç İnsaf Yok Mu Sende

Aman etme bana bu nazı

Gel bana bazı bazı

Kız ben seni alırdım

Ama baban olmaz ki razı

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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