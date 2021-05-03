Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri! Alyanak sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Alyanak sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri ve Alyanak sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Alyanak de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Alyanak sözleri nedir? Neşet Ertaş Alyanak türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ ALYANAK TÜRKÜ SÖZLERİ
Al Yanak Allanıyor
Sevdikçe ballanıyor
Aman öptükçe ballanıyor
O yar çıkmış karşıma
Çıkmış o yar karşımda dal gibi sallanıyor
Aman etme bana bu nazı
Gel bize bazı bazı
Kız ben seni alırdım
Ama baban olmadı razı
Al yanak pembe pembe
Sevdan uyandı bende
Aman sevdan uyandı bende
Sevdanan Yanıyom
Hiç İnsaf Yok Mu Sende
Aman etme bana bu nazı
Gel bana bazı bazı
Kız ben seni alırdım
Ama baban olmaz ki razı