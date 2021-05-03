Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri! Ahirim Sensin sözleri!

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ahirim Sensin sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri ve Ahirim Sensin sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Ahirim Sensin de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Ahirim Sensin sözleri nedir?Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ AHİRİM SENSİN TÜRKÜ SÖZLERİ

Cahildim dünyanın rengine kandım

Hayale aldandım boşuna yandım

Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına

İdip başka dala sarıldığıma

Gönülüm inanmıyor ayrıldığına

Gözyaşım sen oldun kahirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yıkıp gönül kırmadım

Senden ayrı ben bir mekan kurmadım

Daha bir gönüle ikrar vermedim

Batınım sen oldun zahirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin

Daha bir gönüle ikrar vermedim

Batınım sen oldun zahirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin

Cehalet elinde küskün kederiz

Cahiller elinde küskün kederiz

Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz

Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz

Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu?