Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri! Ahirim Sensin sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ahirim Sensin sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri ve Ahirim Sensin sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Ahirim Sensin de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Ahirim Sensin sözleri nedir?Neşet Ertaş Ahirim Sensin türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ AHİRİM SENSİN TÜRKÜ SÖZLERİ
Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Sözüm yok şu benden kırıldığına
İdip başka dala sarıldığıma
Gönülüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
Cehalet elinde küskün kederiz
Cahiller elinde küskün kederiz
Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz
Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?
Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz
Hep Ahirim Sensinyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?