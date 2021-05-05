Nerminin Enfes Mutfağı kimdir? Nermin Gül kimdir? Nermin Gül biyografisi!
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Nerminin Enfes Mutfağı kimdir? Nermin Gül kimdir? Nermin Gül biyografisi!

Nerminin Enfes Mutfağı kimdir? Nermin Gül kimdir? Nermin Gül biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Dört yıllık üniversite mezunu olan Nermin Gül, "Nermin'in Enfes Mutfağı" adı altında yemek, tatlı ve çeşitli tatları yaparak tanınmıştır. Nerminin Enfes Mutfağı kimdir? Nermin Gül kimdir? Nermin Gül kaç yaşında, nereli? Nermin Gül hayatı ve biyografisi nedir?

Dört yıllık üniversite mezunu olan Nermin Gül, "Nermin'in Enfes Mutfağı" adı altında yemek, tatlı ve çeşitli tatları yaparak tanınmıştır. Nerminin Enfes Mutfağı kimdir? Nermin Gül kimdir? Nermin Gül kaç yaşında, nereli? Nermin Gül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NERMİNİN ENFES MUTFAĞI NERMİN GÜL KİMDİR?

Nermin'in enfes mutfağını sunan kişi Nermin Gül'dür. 37 yaşında olan Nermin Gül, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yıllık üniversite mezunu olan Nermin Gül, "Nermin'in Enfes Mutfağı" adı altında yemek, tatlı ve çeşitli tatları yaparak tanınmıştır.

Sosyal medya hesabı olan Instagram hesabında 1.8 milyon kadar takipçisi vardır.

Boşnak asıllı olan Nermin Gül, Erzincan doğumlu tekstil üzerinde çalışan Suat Gül ile evlidir.

TRT 1 kanalında yayınlanan Misafirim Var adlı yemek programının da sunucusudur.

Sunuculuğun yanı sıra, Eğitmen Şef olarak dersler vermektedir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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