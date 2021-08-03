Nerelerde termik santral var? Hangi illerde termik santral bulunuyor? Türkiye'de hangi şehirlerde ve ilçelerde termik santral vardır?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Ülkemizde birçok şehirde termik santral bulunmaktadır. Peki, hangi şehirlerde termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunuyor? Türkiye'deki termik santraller nerededir? Nerelerde termik santral var? Hangi illerde termik santral bulunuyor? Tüm ayrıntılar yazımızda...

Son dakika gelen habere göre Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Türkiye'de hangi illerde termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunuyor merak etti. Detaylar haberimizde...

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

TÜRKİYE'DE NERELERDE TERMİK SANTRAL VAR?

Kömür yakan Türkiye'deki enerji santrallerinin 20GW kurulu gücü var.

Ülkemizde bulunan en büyük 10 termik santral şu şekilde (kurulu gücüne göre):

Zonguldak Eren (ZETES) (Zonguldak'ta bulunuyor.)

Afşin – Elbistan B Termik Santrali (Kahramanmaraş'ta bulunuyor.)

Afşin Elbistan A Termik Santrali (Kahramanmaraş'ta bulunuyor.)

Cenal Karabiga Termik Santrali (Çanakkale'de bulunuyor.)

İSKEN Sugözü Termik Santrali (Adana'da bulunuyor.)

İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali (Çanakkale'de bulunuyor.)

İskenderun Atlas Termik Santrali (Hatay'da bulunuyor.)

Soma B Termik Santrali (Manisa'da bulunuyor.)

Kemerköy Termik Santrali (Muğla'da bulunuyor.)

Yatağan Termik Santrali (Muğla'da bulunuyor.)

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.