Nerede deprem oldu? Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Dumanköy'de deprem mi oldu?

Son dönemlerde ülkede birçok deprem meydana gelmeye başladı. 14 Şubat 2020'de deprem gerçekleşti. Nerede deprem oldu? Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Dumanköy'de deprem mi oldu?

Kayseri ve Sivas'ta olan depremlerin ardından Afyonkarahisar'da da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem verilerini kaydetti. Nerede deprem oldu? Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Dumanköy'de deprem mi oldu?

NEREDE DEPREM OLDU? AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Şubat tarihinde Afyonkarahisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar'daki depremi 3.9 büyüklüğünde kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Afyonkarahisar'daki deprem 4.0 büyüklüğünde kaydetti.

DUMANKÖY'DE DEPREM Mİ OLDU?

14 Şubat tarihinde gerçekleşen deprem Afyonkarahisar Dumanköy - Dinar ilçelerinde meydana geldi.