"Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Çaykaram" şarkı sözleri!
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"Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Çaykaram" şarkı sözleri!

25.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:41

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Çaykaram" şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Çaykaram şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri, "Çaykaram" şarkı sözleri konuları araştırıldı.

SİBEL CAN ÇAYKARAM ŞARKI SÖZLERİ

Çay karası gözlerini özledim

Seni andım bir çay daha demledim

Bilsen nasıl yollarını gözledim

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin

Gözlerimde duman duman tütersin

Sen bu kalbe ömür boyu yetersin

Bu hasrete sensizliğe ne dersin

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin

Gözlerimde bir güvercin uykusu

Yüreğimde hep kaybetmek korkusu

Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin.

Söz: Ahmet Selçuk İlkan

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