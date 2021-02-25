"Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Sibel Can "Çaykaram" şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Sibel Can, "Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Sibel Can "Çaykaram" şarkı sözleri nedir? İşte Sibel Can şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Sibel Can, şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Çaykaram şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Nerde olsan, kimde olsan bendesin" şarkı sözleri, "Çaykaram" şarkı sözleri konuları araştırıldı.
SİBEL CAN ÇAYKARAM ŞARKI SÖZLERİ
Çay karası gözlerini özledim
Seni andım bir çay daha demledim
Bilsen nasıl yollarını gözledim
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
Gözlerimde duman duman tütersin
Sen bu kalbe ömür boyu yetersin
Bu hasrete sensizliğe ne dersin
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
Gözlerimde bir güvercin uykusu
Yüreğimde hep kaybetmek korkusu
Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin.
Söz: Ahmet Selçuk İlkan