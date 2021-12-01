Nepal'deki okulda HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor - Haberler
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Nepal'deki okulda HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor

AA - Haberler | Güncel

Okul binası Eğitim gören HIV/AIDS ile enfekte çocuklar Çocuklara günlük ilaçlarının verilmesi Öğrenci ile röportaj Çocukların oyun oynaması Nepal'in Katmandu kenti yakınlarındaki Kritipur'da, "Baby Life Home, Saphalta HIV Shiksya Sadan" okulunda Nepal'in kırsal bölgelerinde yaşayan, HIV/AIDS...

Okul binası

Eğitim gören HIV/ Aıds ile enfekte çocuklar

Çocuklara günlük ilaçlarının verilmesi

Öğrenci ile röportaj

Çocukların oyun oynaması Nepal'in Katmandu kenti yakınlarındaki Kritipur'da, "Baby Life Home, Saphalta HIV Shiksya Sadan" okulunda Nepal'in kırsal bölgelerinde yaşayan, HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor. Okul, toplumsal ayrımcılıkla karşı karşıya kalan çocuklara daha iyi bir eğitim ve yaşam verilmesine yardımcı oluyor.

Nepal'deki okulda HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor

Nepal'deki okulda HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor

Nepal'deki okulda HIV/AIDS ile enfekte çocuklar eğitim görüyor

AA - Son Dakika Haberleri

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