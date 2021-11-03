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Nepal'de renkli Köpekler Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nepal'de renkli Köpekler Günü kutlaması

Nepalli Hindular, 5 günlük Tihar Festivali'nin 2. gününde Köpekler Günü'nü kutlarken, boyunlarına çiçekler asılan sevimli köpeklerle festival bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Nepalli Hindular, 5 günlük Tihar Festivali'nin 2. gününde Köpekler Günü'nü kutlarken, boyunlarına çiçekler asılan sevimli köpeklerle festival bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Nepal'de 30 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Hindular, 5 günlük Tihar Festivali'ni kutluyor. Festivalin 2. gününde Köpekler Günü kutlanırken, kutlamalar kapsamında sahipleri tarafından banyo yaptırılan köpeklerin üzerine renkli boyalar sürüldü ve boyunlarına çiçek asıldı. Daha sonra ise köpeklere özel ikramlarda bulunuldu. Sahipli köpeklerin yanı sıra sokak köpekleri de pirinç, et gibi yiyeceklerle beslenerek, çiçeklerle süslendi. Sevimli köpekler ile festival bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Köpekler Günü'nün coşkuyla kutlandığı başkent Katmandu'da, polis köpeklerinin eğitildiği bir merkezde gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan 47 köpek engellerin üzerinden atlama, yüksek atlama, koşu ve itaat gibi yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

Polis yetkilisi Ram Chandra Satyal yaptığı açıklamada, "Gösteride, uyuşturucu, suçlu ve bomba arama çalışmaları ile kurtarma operasyonlarında köpeklerin nasıl kullanıldığını da göstermiş olduk" dedi.

(Binod Prasad Adhikari/İHA)

Nepal'de renkli Köpekler Günü kutlaması

Nepal'de renkli Köpekler Günü kutlaması

Nepal'de renkli Köpekler Günü kutlaması

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