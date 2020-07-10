- Nepal'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 14'e ulaştı- 19 kişi kayıp - Nepal'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 14'e ulaştı 19 kişi kayıp Nepal'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e ulaştı.

- Nepal'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 14'e ulaştı

19 kişi kayıp

KATMANDU - Nepal'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e ulaştı. 19 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Nepal'de dünden beri etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerinin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 14'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 19 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. Heyelanların çoğunun Pokhara kentinin Sarangkot ve Hemjan bölgelerinde meydana geldiği aktarıldı. Çok sayıda ev, akarsularda su seviyesinin yükselmesi ile meydana gelen sel sonucu sular altında kaldı. Yerel yetkililer, yolların çamurla kaplanmasının kurtarma operasyonlarını engellediğini ifade etti. Jogimara bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle de Prithi Otoyolunun kapandığı bildirildi.

Ülkenin meteoroloji servisi, yağışların 3 gün daha süreceğini duyurdu.

Kaynak: İHA