Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor
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Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Güncel

Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kar, batısında ise bahar mevsimiyle görsel bir şölen sunuyor.

Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kar, batısında ise bahar mevsimiyle görsel bir şölen sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliğinin yanı sıra havasıyla da dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü'nde mayıs ayına rağmen iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderanın doğusunda hala kış mevsimi yaşanırken, batısında ise bahar havası görsel bir şölen sunuyor. Yaz ve kış görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Krater Gölü'nde aynı anda iki mevsimin bir arada yaşanması ise ziyaretçilere mükemmel bir görüntü sunuyor.

Kar da kayıp baharın tadını çıkardılar

Kalderanın güneş alan batı kesimlerinde doğa canlanmaya başlarken, doğu kesimlerinde ise kalınlığı 4 ile 5 metreleri buluyor. Kalderayı ziyarete gelen vatandaşlar, bir yandan karda kayıp gönüllerince eğlenirken, bir yandan da bahar mevsiminin keyfini yaşıyor. Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, doğal güzelliğiyle ise adeta kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Kalderası'nın iki güzelliği drone ile havadan da görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor
Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor
Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor
Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay

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Nemrut Krater Gölü'nün doğusunda kış, batısında ise bahar havası yaşanıyor - Haberler
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