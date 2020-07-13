Nelson Mandela'nın kızı Zindzi Mandela hayatını kaybetti Güney Afrika'da aparheid rejimine karşı mücadelesiyle bilinen Nelson Mandela ve Winnie Mandela'nın kızı Zindzi Mandela (59) hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da aparheid rejimine karşı mücadelesiyle bilinen Nelson Mandela ve Winnie Mandela'nın kızı Zindzi Mandela (59) hayatını kaybetti.

Zindzi Mandela'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'da bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Güney Afrika'nın Danimarka Büyükelçiliği görevinde bulunan Zindzi Mandela'nın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA