Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı ne iş yapıyor? Mustafa Namlı kaç yaşında? Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatat programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı'nın eşi merak ediliyor. Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı kaç yaşında? Mustafa Namlı ne iş yapıyor?

Sunucu Nur Tuğba Namlı televizyon ekranlarında birçok projede yer aldı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programı ile adını duyuran Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR? Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak transfer olduğu NTV'de, canlı yayın arasında 7 Ağustos 2012'de yaptığı gaf nedeniyle bir süre ekrandan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. NUR TUĞBA NAMLI HANGİ PROJELERDE YER ALDI? 2014-2015 - Ütopya Panaroma - TV8 2016-2018 - Survivor Panorama - TV8 2018-2019 - Gel Konuşalım - TV8 2019-günümüz - Neler Oluyor Hayatta Kanal D MUSTAFA NAMLI KİMDİR? Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenden Nur Tuğba Algül'ün iki çocuğu vardır. Mustafa Namlı iş adamı olarak bilinmektedir. Kaynak: Haberler.com