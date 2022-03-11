Neler Oluyor Hayatta neden yok? 11 Mart Kanal D Hakan Ural Nur Tuğba Algül neden yok?

Neler Oluyor Hayatta neden yok sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta, bugün yayın akışından çıkarıldı. Neler Oluyor Hayatta bugün neden yok sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Kanal D ekranlarının en sevilen sabah programlarından Neler Oluyor Hayatta, 11 Mart cuma günü yayınlanmadı. Programın sunucularından Hakan Ural'dan konu hakkında son dakika açıklaması geldi.

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta bugün ekranlara gelmedi. Açıklama, Hakan Ural'dan geldi. Hakan Ural, kar nedeniyle kanala ulaşamadığını belirtti.

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