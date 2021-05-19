Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar

Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar
Haberler.com - Haberler | Gündem

Çetin Gören ile ismi geçem Nejat Daş, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak belirtilen 'bataklık operasyonu'nda gözaltına alınan isimlerden oldu. Daha önce de birçok kez uyuşturucu ile alakalı suçlardan yargılanan Daş, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmıştı. Peki, Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar

Nejat Daş'ın daha önce karıştığı suçlar Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Gemi davaları, İspanya'daki tutukluluk, Türkiye'ye iadesi ve kefaletle serbest kalması süreci Daş'ı gündemde tutmuştu. Peki, Nejat Daş kimdir, hangi suçlara karıştı?

NEJAT DAŞ KİMDİR?

TRT Haber'in haberine göre Daş'ın daha önceden karıştığı suçlar ve yargılanma dönemiyle ilgili detayları şöyle…

Gemi davaları

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan 'LUCKY S' gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10'u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 23:08:58. #1.11#

title