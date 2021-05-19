Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar

Çetin Gören ile ismi geçem Nejat Daş, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak belirtilen 'bataklık operasyonu'nda gözaltına alınan isimlerden oldu. Daha önce de birçok kez uyuşturucu ile alakalı suçlardan yargılanan Daş, yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmıştı. Peki, Nejat Daş kimdir? 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan Nejat Daş hakkında detaylar

Nejat Daş'ın daha önce karıştığı suçlar Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Gemi davaları, İspanya'daki tutukluluk, Türkiye'ye iadesi ve kefaletle serbest kalması süreci Daş'ı gündemde tutmuştu. Peki, Nejat Daş kimdir, hangi suçlara karıştı?

NEJAT DAŞ KİMDİR?

TRT Haber'in haberine göre Daş'ın daha önceden karıştığı suçlar ve yargılanma dönemiyle ilgili detayları şöyle…

Gemi davaları

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan 'LUCKY S' gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10'u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.