Neil Gaiman, Efsanevi Karakter Sandman'i Netflix Dizisi Yapacak

Sandman, Neil Gaiman tarafından yazılan ve o dönemde çizgi romanlara yönelik algıyı yıkan eserlerden biri olmuştu. Kazandığı edebiyat ödülleri, yarattığı tartışmalar ve ilham kaynağı olduğu seriler (Constantine, Lucifer gibi) ile çizgi roman tarihinin baş yapıtlarından biri olan Sandman, sonunda ekranlara gelecek.

Dizi hakkında The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, miktarı belli olmasa da "devasa bir finansal anlaşma"dan bahsediliyor. İddiaya göre bu seri, DC'nin şimdiye kadarki en pahalı TV yapımı olacak.

Gaiman, serinin uygulayıcı yapımcılığını David Goyer ile birlikte üstlenecek. Wonder Woman filminin senaristi Allan Heinberg, diziyi kaleme alacak. Serinin kaç bölüm olacağı, ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil. İddialara göre Netflix, gelecek olan yayın servislerine karşı bu ortaklıkta WB'ye finansal destek sağlayacaak.

Sandman dizisi, Endless ailesinin bir ferdi olan Morpheus'a (Dream) odaklanacak. Endless ailesi, evrenin temelini oluşturan yedi büyük güçten oluşuyor: Destiny (Kader), Death (Ölüm), Destruction (Yıkım, insanlar kendi kendine her şeyi yıkıyor diye emekli olup tatile gitmişti), Despair (Umutsuzluk), Desire (Arzu) ve Delirium (Eskiden delight yani keyif idi. Sonradan delirttiler) adlı 6 kardeşi daha olan Dream, yıllarca esir kaldıktan sonra krallığına ve düşler alemine geri dönüp, yıkılmakta olan diyarını yeniden kuruyor. Bu esnada da evrendeki rolünü sorguluyor.

Sandman'in film olarak çekilmesi oldukça uzun süredir gündemdeydi. Daha Netflix yokken bile bir şekilde bir Sandman yapımının ekranlara ya da beyaz perdeye gelmesi için çalışmalar yapılıyordu. 2001 yılında konuyla ilgili açıklama yapan Gaiman, film adaptasyonu konusunda çekincelerini dile getirmişti. Gaiman, kötü bir Sandman filmi görmektense hiç Sandman filmi görmemeyi tercih ettiğini söylemişti.

Sandman filmi için çalışmalar, 2013 yılında yeniden başlamıştı. Neil Gaiman, David Goyer ve Joseph Gordon-Levitt ile başlayan proje, aksaklıklarla karşılaşmıştı. Gordon-Levitt daha sonra ekipten ayrıldı. Önceki yazarlardan Eric Heisserer, bu eserin sinemaya değil dizi olarak TV'ye uyarlanması gerektiğini söylemişti.

Bu yılın başında da Sandman'in televizyona uyarlanıp uyarlanmayacağı sorulan Gaiman, Good Omens'i yapabildiklerini çünkü haklarının Gaiman ve Terry Pratchett'e ait olduğunu belirtirken, "The Endless'in sahibi DC Comics/Time Warner, ben değilim." diye cevap vermişti.