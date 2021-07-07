Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor
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Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor

Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, görüntü çeken arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için girdiği nehirde kaybolan Emirhan Henden'i (20) arama çalışmaları sürüyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, görüntü çeken arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için girdiği nehirde kaybolan Emirhan Henden'i (20) arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 3 Temmuz günü, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısında bulunan hayvanlara yem vermek için botu kullanmak istedi. Henden, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı. Bu sırada Emirhan Henden akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ancak tüm aramalara rağmen Emirhan bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün Jandarma Arama Kurtarma, arama kurtarma ekipleri ve ilçedeki tekne sahipleri de katıldı.

Ekiplerin Emirhan Henden'i arama çalışmaları sürüyor.


Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Nehirde kaybolan Emirhan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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