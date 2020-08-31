Neftçi ne demek? Neftçi kelime anlamı ile ne demek? Neft ne demek? Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurulmuş bir Azeri futbol kulübü. Kelime anlamı ile Neftçi ne demek? Neftçi nerelerde kullanılır?

Kelimeyi ilk duyduğunuz zaman aklınıza Azeri futbol takımı gelebilir. Neftçi ve Neft kelimeleri anlamı ise farklıdır. Haberimizde detaylı olarak neftçi ve neft kelimelerinin anlamını bulabilirsiniz NEFT NE DEMEK? Genel olarak boyacılıkta kullanılan, petrol türevlerinden bir mineral yağ türü. Neftçi ise petrolcü nalmına gelmektedir. NEFTİNE DEMEK? Siyaha yakın koyu renk anlamına gelmektedir.