Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi-Galatasaray ilk 11!
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Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi-Galatasaray ilk 11!

Kevin Clancy tarafından yönetilecek Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasarat maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi-Galatasaray ilk 11!
17.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:47

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Peki, bugün oynanacak maç hangi kanalda yayınlanacak?

NEFTÇİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Netfçi Bakü maçı bu akşam 19:00'da oynanacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

NEFTÇİ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk..

NEFTÇİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

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