Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Liglerin başlaması ile beraber uzun süredir beklenen karşılaşmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçı şifresiz mi? Neftçi- Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?
15.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:12

Tek hedefi mutlak galibiyet olan Galatasaray'ın hazırlıları sürüyor. Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta olacak? Neftçi- Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.

Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçı şifresi

NEFTÇİ GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Smart Spor HD, Spor Smart, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçı şifresi

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