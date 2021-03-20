Nefret suçu karşıtlığı için barış nöbeti tutuldu
20.03.2021 06:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 06:04
ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular, Atlanta'da spa salonunda öldürülen kişilerin ardından, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçuna karşılık barış nöbeti tuttu.
ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı'nda toplanan Asya kökenli Amerikalılar ve New Yorklular, Atlanta'da spa salonunda öldürülen kişilerin ardından, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçuna karşılık barış nöbeti tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Yavuz