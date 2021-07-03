Nefise Karatay 20'lik kızlara taş çıkardı!
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Nefise Karatay 20'lik kızlara taş çıkardı!

Nefise Karatay 20'lik kızlara taş çıkardı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tescilli güzel ve oyuncu Nefise Karatay'dan bikini şov! Karatay, Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. işte detaylar...

Tescilli güzel Nefise Karatay'dan bikini şov! Tatil pozuyla genç kızları kıskandırdı… 1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Karatay, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Yıllara meydan okuyor", "Bu poz genç kızları kıskandırır" yorumlarında bulundu. İşte düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran mavi bikinili o paylaşımı…

Nefise Karatay 20'lik kızlara taş çıkardı!

Kaynak: Snob Magazin

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