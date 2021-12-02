Need For Speed Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Hot Pursuit Remastered kaç GB?

Need For Speed serisinin remasteredlarından biri olan Need For Speed Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım 2020 tarihinde piyasaya Electronic Arts tarafından sürüldü. Oyunun geliştiriciliğini ise Stellar Entertainment Limited yaptı.

Heyecan dolu, sosyal ve rekabetçi bir yarış deneyimi olan Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered'daki dünyanın en havalı yüksek performanslı arabalarında direksiyon başında kovalamanın heyecanını ve kaçışın telaşını hissedin.

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WIndows 10, 64 Bit

İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 ya da (Intel) Corei3-2120 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD 5870 ya da (Nvidia) GeForce GT 640

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WIndows 10, 64 Bit

İşlemci: (AMD) FX-8350 ya da (Intel) Core i5-350K or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x ya da (Nvidia) GeForce GTX 660

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED KAÇ GB?

Need For Speed Hot Pursuit Remastered'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 45GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet