Need For Speed Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Hot Pursuit Remastered kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Amazon Prime Gaming ile oyunculara ücretsiz olarak verilen Prime Gaming Aralık 2021 oyunları arasında yer alan Need For Speed Hot Pursuit Remastered'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Need For Speed Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleri neler? Need For Speed Hot Pursuit Remastered kaç GB? Detaylar haberimizde…
Need For Speed serisinin remasteredlarından biri olan Need For Speed Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım 2020 tarihinde piyasaya Electronic Arts tarafından sürüldü. Oyunun geliştiriciliğini ise Stellar Entertainment Limited yaptı.
Heyecan dolu, sosyal ve rekabetçi bir yarış deneyimi olan Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered'daki dünyanın en havalı yüksek performanslı arabalarında direksiyon başında kovalamanın heyecanını ve kaçışın telaşını hissedin.
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- İşletim Sistemi: WIndows 10, 64 Bit
- İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 ya da (Intel) Corei3-2120 or equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD 5870 ya da (Nvidia) GeForce GT 640
- İşletim Sistemi: WIndows 10, 64 Bit
- İşlemci: (AMD) FX-8350 ya da (Intel) Core i5-350K or equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x ya da (Nvidia) GeForce GTX 660
Need For Speed Hot Pursuit Remastered'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 45GB boş alan gerekmektedir.
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