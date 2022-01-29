Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinde gündem danışmanı oldu - Haberler Magazin
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Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinde gündem danışmanı oldu

Haberler.com, Emre İliksiz - Magazin
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Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı Yalnız Kurt dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyecilerle buluştu. Gazeteci Nedim Şener ise dizide gündem danışmanlığı görevini üstlendi.

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.

GÜNDEM DANIŞMANLIĞINI NEDİM ŞENER ÜSTLENDİ

Bölüm sonu jenerik akışında gazeteci ve yazar Nedim Şener'in de ismi geçti. Buna göre Nedim Şener, dizinin gündem danışmanlığını üstlendi.

Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinde gündem danışmanı oldu

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. 1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edilecek olan dizide; 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak.

Emre İliksiz
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Yalnız Kurt, Nedim Şener, Atv, Magazin, Haber

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