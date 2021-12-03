Nedim Hançer, "Survivor AllStar, Çok Yakında Ekranlar Başında"

Survivor'ın yakın takipçisi ve analizleriyle sosyal medyaya damga vuran Nedim Hançer, çok açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde başarılı olan yarışmacılardan ziyade, yarışma içinde mağdura oynayanların, yalandan aşk yaşayanların, halka oynayanların, daha ileriye gittiğini söyleyen Nedim Hançer, bu sene bu algıların değişmesi için çalışacaklarını da belirtti. Bu senenin çok daha farklı ve çekişmeli olacağını düşünen Nedim Hançer, kadroda düşünülen isimlerle ilgili bazı bilgiler verdi;Adem Kılıçcı ve Yusuf Karakaya gibi daha önce şampiyon olmuş isimlerin yanı sıra, kendi sezonunda finale kadar gelmeyi başarmış Barış Murat Yağcı ve Gökhan Keser'in de kadroda olacağı, çok yüksek ihtimalle son sezondan da Batuhan Karacakaya katılacaktır."

Nedim Hançer; "Kadınlarda favori ismin sadece Seda Ocak gibi gözüküyor ve şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum, Sema Aydemir, Elif Gönen, Nisa Bölükbaşı ve Merve Aydın gibi kendi sezonlarında başarı sağlamış, kadın yarışmacıların da kadroda yer alacağı iletebilirim. Ocak ayından sonra, bu maceraya herkes hazır olsun." dedi.

Sümeyra Teymur Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet