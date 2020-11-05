Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi

05.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:06

Kocaeli'de bir şoför yolcu almasının yasak olduğu duraktan otobüsüne binen yolcuları indirmek istedi. Yağan yağmur nedeniyle yolcular otobüsten inmek istemezken başka bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen şahıs "Neden yolcumu alıyorsun?" diyerek şoförü darbetti. O anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark'ta bulunan Batı Otobüs Terminali'nde dün meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, İ.D. idaresindeki özel halk otobüsü ile seyir halindeyken yolcu bırakmak için durduğu duraktaki yolcular otobüse binmek istedi. Halk otobüsü sürücüsü İ.D. yolculara buradaki duraktan yolcu almasının yasak olduğunu söyleyerek araçtan inmelerini istedi.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ VATANDAŞI DARBETTİ

Yolcular yağmur nedeni ile ıslandıklarını söyleyerek otobüsten inmedi. Daha sonra yola devam eden İ.D.'nin aracını otobüs terminaline yakın bir alanda durduran farklı bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen A.D., otobüs sürücüsüne kendilerine ait duraktan aldığı yolcuların parasını vermesini söyleyerek İ.D.'yi darbetmeye başladı. İ.D. ve yanında bulunan bir vatandaşı darbeden şahıs daha sonra otobüsten indi. Polise giden İ.D., kendisini darbeden adamdan şikayetçi oldu.

"TOPRAĞIM HAYIRDIR, NEDEN YOLCUMU ALIYORSUN?"

Yaşanan olay halk otobüsünün yol güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.D. isimli şahsın halk otobüsüne bindiği görülüyor. A.D.'nin daha sonra İ.D.'ye, "Toprağım hayırdır, neden yolcumu alıyorsun? Bir daha benim yolcumu alma" dediği duyulan şahsın İ.D. ve yanındaki vatandaşı darbetmeye başladığı görüldü. Daha sonra A.D.'nin yanındaki şahıslar otobüse binerek şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.

"5 NOLU KOOPERATİFİN BU TERÖRÜNE KİM DUR DİYECEK"

Darbedilen halk otobüsü sürücüsünün bağlı bulunduğu Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi'nin başkanı İsmail Parlak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum 5 Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız" dedi.

Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi
Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi
Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi
Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi
Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

İlgili Haberler

Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı
Berlin'de açılan yeni havalimanı taksiciler tarafından protesto edildi
Berlin'de açılan yeni havalimanı taksiciler tarafından protesto edildi
- Dükkan komşuları tarafından 116 bin TL dolandırıldı
- Dükkan komşuları tarafından 116 bin TL dolandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Vladimir Putin Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Eddie Newton Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 15:07:02. #1.15#
title