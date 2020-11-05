Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför, kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi

Kocaeli'de bir şoför yolcu almasının yasak olduğu duraktan otobüsüne binen yolcuları indirmek istedi. Yağan yağmur nedeniyle yolcular otobüsten inmek istemezken başka bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen şahıs "Neden yolcumu alıyorsun?" diyerek şoförü darbetti. O anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark'ta bulunan Batı Otobüs Terminali'nde dün meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, İ.D. idaresindeki özel halk otobüsü ile seyir halindeyken yolcu bırakmak için durduğu duraktaki yolcular otobüse binmek istedi. Halk otobüsü sürücüsü İ.D. yolculara buradaki duraktan yolcu almasının yasak olduğunu söyleyerek araçtan inmelerini istedi.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ VATANDAŞI DARBETTİ

Yolcular yağmur nedeni ile ıslandıklarını söyleyerek otobüsten inmedi. Daha sonra yola devam eden İ.D.'nin aracını otobüs terminaline yakın bir alanda durduran farklı bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen A.D., otobüs sürücüsüne kendilerine ait duraktan aldığı yolcuların parasını vermesini söyleyerek İ.D.'yi darbetmeye başladı. İ.D. ve yanında bulunan bir vatandaşı darbeden şahıs daha sonra otobüsten indi. Polise giden İ.D., kendisini darbeden adamdan şikayetçi oldu.

"TOPRAĞIM HAYIRDIR, NEDEN YOLCUMU ALIYORSUN?"

Yaşanan olay halk otobüsünün yol güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.D. isimli şahsın halk otobüsüne bindiği görülüyor. A.D.'nin daha sonra İ.D.'ye, "Toprağım hayırdır, neden yolcumu alıyorsun? Bir daha benim yolcumu alma" dediği duyulan şahsın İ.D. ve yanındaki vatandaşı darbetmeye başladığı görüldü. Daha sonra A.D.'nin yanındaki şahıslar otobüse binerek şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.

"5 NOLU KOOPERATİFİN BU TERÖRÜNE KİM DUR DİYECEK"

Darbedilen halk otobüsü sürücüsünün bağlı bulunduğu Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi'nin başkanı İsmail Parlak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum 5 Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER