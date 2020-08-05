"Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi bıçakladı
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"Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi bıçakladı

Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı.

05.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:59

Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı. Bir genç eski sevgilisinde buluştuğu gerekçesiyle bir genci bıçakla yaraladı. Zanlı kısa sürede suç aletiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. 22 yaşındaki İ.K. eski sevgilisi S.H. (19) ile görüşen M.Y. (23) ile bir evin önünde karşılaştı. İ.K., M.Y.'e, "Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi. M.Y. tepki gösterince iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.K., yanındaki bıçakla M.Y.'i karnından yaraladı.

M.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.K. olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan İ.K. ise kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor - BURSA

Kaynak: İHA

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