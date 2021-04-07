Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, nereli?
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Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Necmettin Nursaçan, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Necmettin Nursaçan İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Necmettin Nursaçan'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Necmettin Nursaçan kaç yaşında, nereli ve Necmettin Nursaçan kimdir konularını araştırdı.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1942

Kaç yaşında: 79yaşında

Nereli: Kayseri

1942 yılında Kayseri Hacılarda doğan Nursaçan İlkokulu Hacılarda bitirdi. 1952–1957 yıllarında Kur'an-ı Kerim, Sarf, Nahiv okudu. Kavgacı Osman Efendi ve Kiraz Ahmet Efendilerden istifade etti. İmam-Hatip Okulunu Kayseri'de okudu.

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde bir yıl okuduktan sonra Kayseri'ye nakletti.1966 yılında Kayseri vaizliğine başladı. Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bir yıl ihtisas yapan Nursaçan yurt içi ve yurt dışı çeşitli geçici hizmetlerde bulundu.

"Namaz ve Hikmetleri, Ailenin Önemi, Mukaddes Yolculuk (Hac)" konularındaki vaazları sesli ve görüntülü olarak Diyanet Yayınları arasında çıkmıştır.

Bir Müddet Kur'an Kursu Müdürlüğü de yapan Nursaçan Kayseri Vaizi iken 17.10.1988 tarihinde il müftülüğüne vekâlete başladı. 15.05.1990 tarihinde ise aynı göreve asaleten tayin edildi. Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına atandığından 07.11.2005 tarihinde buradaki il müftülüğü görevinden ayrıldı. 15.03.2007 tarihinde ise emekli oldu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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