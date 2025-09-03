Necmettin Nursaçan Hoca öldü mü, yaşıyor mu?

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Nursaçan Hoca'nın sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair merak edilenler, kamuoyunda sıkça araştırılıyor. Peki, Necmettin Nursaçan gerçekten yaşamını yitirdi mi, yoksa iddialar asılsız mı?

NECMETTİN NURSAÇAN HAYATTA MI?

Son dönemde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Necmettin Nursaçan'ın vefat ettiğine dair iddialar ortaya atılıyor. Ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor. 3 Eylül 2025 itibarıyla Necmettin Nursaçan hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Resmi kaynaklardan veya yakın çevresinden vefatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Aralık 2024'te ağabeyi Yetiş Cemal Nursaçan'ın vefatının ardından, yanlış bir şekilde Necmettin Nursaçan'ın da öldüğüne dair haberler yayılmış; fakat ailesi bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Nursaçan, Kayseri'de yaşamını sürdürüyor ve dini etkinliklerde yer almaya devam ediyor.

NECMETTİN NURSAÇAN'IN HAYATI

1942 yılında Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dünyaya gelen Necmettin Nursaçan'ın gerçek adı İmdat Necmettin Çeven'dir. Daha sonra mahkeme kararıyla soyadını değiştirmiştir. Dokuz çocuklu, şehit torunu bir ailede büyüyen Nursaçan, çocukluk yıllarını zorluklar içinde geçirdi. Eğitimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde sürdürdü. Ayrıca bir süre Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ihtisas yaptı.

DİN HİZMETLERİ VE GÖREVLERİ

Hayatını dini hizmetlere adayan Necmettin Nursaçan; fahri vaizlik, imam hatiplik, Kur'an kursu müdürlüğü, merkez vaizliği, il müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi pek çok görevde bulundu. 15 Mayıs 1990'da Kayseri Müftülüğü görevine getirildi. Ardından 9 Kasım 2005'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu ve Mart 2007'de yaş haddinden dolayı emekli oldu.

Arapçayı iyi derecede bilen Necmettin Nursaçan, güçlü hitabeti ve sade üslubuyla halk arasında sevilen bir isim haline gelmiştir. Dinî sohbet programlarıyla geniş kitlelere ulaşmış, samimi anlatımıyla tanınmıştır.