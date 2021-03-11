Necmettin Nursaçan hoca öldü mü? Necmettin Nursaçan öldü mü son dakika? Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında?

1942 doğumlu Necmettin Nursaçan hoca öldü mü? Necmettin Nursaçan öldü mü son dakika? Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında?

Miraç Kandili Özel programı yapan Necmettin hoca merak ediliyor. Peki, Necmettin Nursaçan hoca öldü mü? Necmettin Nursaçan öldü mü son dakika? Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan kaç yaşında? İşte detaylar…

NECMETTİN NURSAÇAN HOCA ÖLDÜ MÜ?

Bugün Miraç Kandili'ne özel olarak Kanal 7'de Miraç Kandili Özel programı yapan Necmettin Nursaçan hoca, hayatına devam etmektedir.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?

Necmettin Nursaçan 1942 yılında Kayseri'ye bağlı Hacılar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında emekli oldu.

Necmettin Nursaçan evli ve beş çocuk sahibidir. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınladı.