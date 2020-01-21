21.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:06

Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi Bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Güzel haber sonrası Necip Memili kimdir, Didem Dayıcıoğlu kimdir, Çukur dizisi oyuncusu Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu kimdir konularında aramalar yapıldı.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili doğum tarihi: 27 Mayıs 1980

Necip Memili kaç yaşında: 39yaşında

Necip Memili nereli: Adana

Necip Memili boyu: 1,83 m

Necip Memili ebeveynler: Nihat Memili

Necip Memili kardeşleri: Bahtiyar Memili, Özkan Memili

Necip Memili, oyuncudur. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Necip Memili veDidem Dayıcıoğlu

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan Didem Dayıcıoğlu 2013'ten bu yana mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor.

Didem Dayıcıoğlu

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