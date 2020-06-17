Necati Ve Saykolar'ın 3. Teklisi Yayında "NECATİ VE SAYKOLAR"ın 3. teklisi "LEYLA" Animasyon klibi ile aynı anda İskender Paydaş Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Grup "Leyla"nın stüdyo ve kayıt aşamasında İskender Paydaş ile birlikte çalıştı. Şarkının söz ve müziği grubun vokalisti Necati Karadayı'ya ait olurken aranjör ve yapımcı koltuğunda İskender Paydaş var. Ayrıca şarkının mastering'ini Dave Collins üstlenirken mix editing yine İskender Paydaş imzası taşıyor. Kaynak: Bültenler