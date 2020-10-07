Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı
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Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı

07.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:52

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 8 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'nın çekişmeli boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, damadının kendisini konuşmak için çağırıp sesini kaydettiği ve bu kayıtları da izinsiz mahkemeye sunduğu için şikayetçi oldu. Şaşmaz hakkında toplamda 20 yıl hapis cezası isteniyor.

Bu ay sonunda yeni duruşması görülecek olan boşanma davası öncesi Necati Şaşmaz'a eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını gizlice kaydedip mahkemeye sunduğu için ayrı bir dava açıldı. Nagehan Kaşıkçı, Whatsapp'ta ailesiyle yaptığı yazışmaların kendisinden izinsiz şekilde ele geçirildiği belirtmiş ve mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' nedeniyle iddianame düzenledi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

EŞİ, ŞAŞMAZ'IN AŞK MESAJLARINI YAKALAMIŞ

Merak konusu olan yazışmalarda Kaşıkçı'nın ailesine Necati Şaşmaz'la yaşadığı sorunları anlattığı, eşinin başka kadınlarla aşk mesajlarını yakaladığını ailesine anlattığı, ailesinin de "O zaman boşan" dediği öğrenildi.

KAYINPEDERİNİN SESİNİ KAYDETMİŞ

Öte yandan 49 yaşındaki Necati Şaşmaz'a bir kötü haber de 51 yaşındaki kayınpederi Ahmet Kaşıkçı'dan geldi. Kaşıkçı da damadının kendisini konuşmak için çağırıp sesini kaydettiği ve bu kayıtları da izinsiz mahkemeye sunduğu için şikayetçi oldu.

İSTENEN CEZA 20 YILA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu soruşturmayı yürüten savcılık bu kez de Necati Şaşmaz'ın kayınpederine karşı olan eylemi nedeniyle 8 yıl hapis istemiyle yargılanması için dava açtı. Böylece eşi ve kayınpederinin açtığı davalarla Şaşmaz hakkında istenen ceza 20 yıla çıktı.

Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı
Haber Yorumları (2)
CETO: cocuklar duyamsin dizisinde cok iyidi LOKUM gibiydi masallah . . . . necati sasmaz ne zamanki cukur dizisine gecti o vakit kendinide bitirdi ne diyelim abiler artik lokumluk durum da yok :(. . . balikesir den sevgiler il yolunuz konyaya düserse mutlak ugrayin abiler
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