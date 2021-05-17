Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
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Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

2012 yılında evlenen çift dün İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda boşandı.

2012 yılında evlenen çift dün İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda boşandı. Karşılıklı olarak boşanma davası açan çiftten Necati Şaşmaz eşinden 5 milyon lira maddi, 5 milyon lira manevi tazminat ile iki çocuğunun velayetlerini talep etmişti.

Nagehan Kaşıkçı ise eşinden 20 milyon lira maddi ve manevi tazminat ile çocukları ve kendisi için aylık 60 bin lira tazminat talebinde bulundu. Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için tarafların tazminat talepleri reddedildi. Çiftin 8 ve 4 yaşındaki oğullarının velayetleri anneye verildi, baba ile yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Mahkemede yalnızca çocuklar için nafaka verilmesi kararı çıktı. Ünlü oyuncu bundan böyle çocukları için her ay 16 bin lira ödeyecek. 

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Kaynak: Hürriyet

Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
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