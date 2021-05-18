Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri
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Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri

Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2,5 yıldır çekişmeli olarak devam eden davaları karara bağlandı ve çift boşandı. Mahkemenin Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususundaki kararı reddetmesi davada dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Peki Necati Şaşmaz hangi tarikata yakın? İşte detaylar...

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın karşılıklı açtıkları boşanma davasında mahkeme tarafları "eşit kusurlu" bularak boşanmalarına karar verdi.

Necati Şaşmaz 2019 yılının şubat ayında eşine 10 milyon TL tazminat ve iki çocuğunun velayeti talebiyle boşanma davası açmış, Nagehan Şaşmaz ise psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü belirterek 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı.

Mahkeme önceki gün çiftin boşanmasına karar verirken, iki tarafı da "eşit kusurlu" saydı, tazminat taleplerini reddetti.

'ÇOCUKLARI TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRMESİN'

Öte yandan mahkemenin verdiği boşanma kararındaki dikkat çeken detay ise "tarikat" konusu oldu. Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatı müridi olduğu iddia edildi

Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesini isteyen Nagehan Şaşmaz'ın talebi, yargılanmanın esasına yönelik olmadığı iddiasıyla reddedildi.

Tarikatın törenlerine katıldığını gösteren fotoğrafları da ortaya çıkan Şaşmaz'ın evliliği öncesinde, "Babası Polat'a müridinin kızını aldı!" haberleri çıkmış, haberde, "Necati Şaşmaz'ın babası Elazığ-Harput merkezli Kadiri Tarikatı'nın şu anki şeyhi olan baba Abdulkadir Şaşmaz yıllardır görüştüğü müritlerinden olan Ahmet Kaşıkçı'nın kızı Nagehan'ı oğluna uygun gördü" denilmiş, ikili arasında 21 yaş fark olduğu ifade edilmişti.

Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri
Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri
Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri

Kaynak: Snob Magazin

2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 'tarikat' detayı dikkat çekti
2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı dikkat çekti
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
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Necati Şaşmaz hangi tarikata üye? İşte Şaşmaz'ın bilinmeyenleri - Haberler Magazin
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