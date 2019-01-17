AK Parti'nin Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı açıklandı. Necati Şahin 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Necati Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

NECATİ ŞAHİN KİMDİR?

Necati Şahin, 1955 yılında Ağrı Patnos'ta doğdu.İlk ve orta tahsilini Patnos'ta tamamladı. 1972 yılında Erzurum Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1977 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bursa'da konut ve taahhüt işleri yapmakta olan inşaat firmasında yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBE BAŞKANLIĞI YAPTI

Şahin, 1977 yılı itibariyle, 36 yıldır Bursa'da mühendislik ve taahhüt işleri yapmaktadır. Yüzlerce konut, işyeri, villa, sanayi tesisi ve kamu inşaatı projesine imza attı. 1999-2002 yılları arasında Irak'ta Birleşmiş Milletler Organizasyonu Habitat'a ait yol inşaatları yaptı. Necati Şahin, 1994-1996 ve 1996-1998 yılları ile 2008-2010 ve 2010-2012 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) Bursa Şube Başkanı olarak görev aldı. Mart 2012'de yapılan seçimler ile İMO Bursa Şubesi Başkanlığı görevine 5. kez seçildi.

BURSASPOR'DA ASBAŞKANLIK GÖREVİ ALDI

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (IMSIAD) Yüksek Danışma Kurucular Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Bursa Platformu Derneği Kurucular Kurulu'nda görev aldı. 1993-1995 ve 1995-1997 yılları arasında Bursaspor'da 2 dönem yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak görev yaptı.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞU'NA KATKIDA BULUNDU

Necati Şahin, Mimar-Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi üyesidir. Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu Yaşatma Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Bursa Genç Sanayici İş Adamları Derneği (GESIAD) Kurucular Kurulu'nda görev almıştır. 1979 yılında Hürriyetçi Teknik Elemanlar Derneği Bursa Şubesi (HÜR-TEK) yönetim kurulu üyeliği yaptı.

ADALET PARTİSİ'NDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

1977-1979 yılları arasında Adalet Partisi (AP) Bursa İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği yaptı. 4 dönem Patnos Belediye Başkanlığı ve 2 dönem Milletvekilliği yapmış olan merhum siyasetçi Kerem Şahin'in en büyük torunudur. Evlidir ve 3 çocuğu vardır.