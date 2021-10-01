Necati'nin ölümüne neden olan sürücü, hayvana çarptığını sanmış

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20), çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Şahin'in (24) yargılanmasına başlandı. Şahin, kazayla ilgili savunmasında, viyadük köprüsünde aracının sol ön tarafında bir şeyin gittiğini ve hayvan zannettiğini söyledi.

Biga'da, 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Necati Kaan Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi. Heyet, sanık Mehmet Ali Şahin'in 15 Ekim günü saat 15.00'te kaza yerine götürülerek, keşif yaptırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.