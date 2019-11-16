16.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:19

Nebiyan Dağı'nda opera

SAMSUN - 19 Mayıs Belediyesince düzenlene 1. Nebiyan Doğa Festivali'nde, sanatseverler operayla buluştu.

Doğa Festivali'ne gelenlere 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçıları İtalyan halk müziği ve türkü şöleni ile unutulmaz bir gün yaşattı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçıları, piyanist Anna Tarakanova eşliğinde sanatseverlere, "Napoli ve Türküler" adlı konser verdi.

Kaynak: İHA